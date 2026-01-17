Regione Siciliana, Schifani incontra il ministro Tajani

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana,Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Palazzo d’Orléans ilvicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, AntonioTajani. Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato iltema dell’attualità politica internazionale e, in particolare,quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistemaproduttivo e sull’export siciliano. Tajani e Schifani hannodefinito i termini dell’accordo che a breve il ministero –attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero –firmerà con la Regione per rafforzare l’internazionalizzazionedelle imprese siciliane. L’intesa prevede un coordinamento persostenere export, investimenti e promozione del patrimonioculturale e creativo dell’Isola, offrendo alle aziende strumenticoncreti per competere sui mercati internazionali.Schifani ha ricordato gli interventi volutidal governo della Regione in favore delle imprese e la norma, poistralciata dalla finanziaria regionale, che destinava 10 milionidi euro per sostenere i costi di esportazione delle aziende. Ilpresidente della Regione ha confermato a Tajani la volontà dipresentare nuovamente l’emendamento.

abr/