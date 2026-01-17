Video Pillole
Regione Siciliana, Schifani incontra il ministro Tajani
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana,
Renato Schifani, ha incontrato stamattina a Palazzo d’Orléans il
vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio
Tajani. Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato il
tema dell’attualità politica internazionale e, in particolare,
quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema
produttivo e sull’export siciliano. Tajani e Schifani hanno
definito i termini dell’accordo che a breve il ministero –
attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all’estero –
firmerà con la Regione per rafforzare l’internazionalizzazione
delle imprese siciliane. L’intesa prevede un coordinamento per
sostenere export, investimenti e promozione del patrimonio
culturale e creativo dell’Isola, offrendo alle aziende strumenti
concreti per competere sui mercati internazionali.
Schifani ha ricordato gli interventi voluti
dal governo della Regione in favore delle imprese e la norma, poi
stralciata dalla finanziaria regionale, che destinava 10 milioni
di euro per sostenere i costi di esportazione delle aziende. Il
presidente della Regione ha confermato a Tajani la volontà di
presentare nuovamente l’emendamento.
abr/
© Riproduzione riservata