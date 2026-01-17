Ultime News

17 Gen 2026 In via Secchi rimossi i rifiuti
ma resta il timore dei residenti
17 Gen 2026 Elezioni Consiglio provinciale,
Consultazioni nei comuni
17 Gen 2026 DLF: inaugurata mostra e rilancio
per l'associazione sportiva
17 Gen 2026 Fiamma olimpica a Cremona,
occasione persa per lo sport
17 Gen 2026 Un po' di Milano-Cortina
a Cremona: le immagini
Video Pillole

Sicilia, Forza Italia. Falcone”Nessun ostracismo verso Caruso, coesione partito”

PALERMO (ITALPRESS) – “È giusto che un partito così forte, in Sicilia come in Italia, possa esprimere i propri organi statutari con un’elezione diretta: il nostro segretario nazionale ha raccolto il nostro parere, dopodiché al congresso saranno gli elettori a decidere”. Così l’eurodeputato di Forza Italia ed ex assessore regionale all’Economia Marco Falcone a margine del convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato dal partito al teatro Politeama di Palermo. “Non c’è alcun tipo di ostracismo nei confronti di Caruso, ma solo una dialettica interna che guarda a un principio irrinunciabile: la coesione del partito”, ha aggiunto.

