I carabinieri di Casalbuttano e di Cremona sono intervenuti, con il 118, al campo sportivo di Casalbuttano dopo la segnalazione che un uomo aveva riportato delle lesioni a seguito di litigio con un altro uomo. Gli uomini dell’Arma hanno verificato che durante una partita di calcio di seconda categoria- tra il Casalbuttano e il Corona- due persone avevano litigato per motivi legati all’andamento della partita. I due avrebbero avuto una discussione finendo poi per spintonarsi a vicenda. Le due persone coinvolte sono un uomo di 60 anni e un uomo di 56. Il primo avrebbe spintonato il secondo che è sarebbe caduto a terra battendo il polso e probabilmente anche la testa.

Dopo aver verificato la dimensione del polso, è stato accompagnato dal personale del 118 in codice verde all’ospedale di Cremona per la cura del caso. Ancora da verificare l’evoluzione delle condizioni dell’uomo. I due sono stati identificati e potranno procedere a querela vicendevolmente per i fatti che sono capitati.

