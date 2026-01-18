Ultime News

18 Gen 2026 Discoteca "Juliette", licenza
sospesa per quindici giorni
18 Gen 2026 Ancora furti al quartiere Boschetto:
"Residenti esasperati"
18 Gen 2026 Lions Club Cremona Host,
ospite Maurizio Ferraroni
18 Gen 2026 “Francesco d’Assisi. Un uomo libero”:
il libro con testi di Don Mazzolari
18 Gen 2026 Segreteria Pd, spunta
il nome di Cinzia Fontana
Video Pillole

Galvagno “In Sicilia la coalizione di centrodestra c’è ed è competitiva”

CALTAGIRONE (CATANIA) (ITALPRESS) – “La coalizione di centrodestra c’è e ritengo che sia abbastanza competitiva. Non credo che ci siano preclusioni nei confronti di chi vuole scrivere un programma elettorale che possa avere come punti cardine il ritorno dei giovani, l’attenzione verso il gup infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti. Non c’è una preclusione, anzi ci sono le porte aperte quantomeno da parte mia”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, di Fdi, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”. xn5/vbo/mca2

