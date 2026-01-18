Groenlandia, Meloni “La decisione di Trump sui dazi è e un errore”





ROMA (ITALPRESS) – “La previsione di un aumento dei dazi verso i Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia è un errore e non la condivido, condivido l’attenzione che la Presidenza americana dedica all’Artico e va evitata l’eccessiva ingerenza di attori ostili”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Seul. vbo/mca2

Fonte video: Palazzo Chigi

