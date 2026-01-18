Si sono aperte le danze per la sostituzione di Michele Bellini che si é dimesso nei giorni scorsi e dopo i nomi di Rosolino Azzali all’interno dello staff del sindaco Andrea Virgilio, da sempre nel Pd con incarichi in provincia, ex sindaco di Corte dè Frati, e quello del segretario cittadino Roberto Galletti anche lui con una lunga storia all’interno del Pd, ora spunta anche il nome di Cinzia Fontana. Vicesindaca e Assessora con delega a Pianificazione territoriale, Edilizia privata e Patrimonio della giunta Bergamaschi, Fontana ha una lunga esperienza politica con incarichi prestigiosi a Roma prima eletta alla Camera e poi al Senato.

Il Pd sta cercando di chiudere internamente la partita con una figura che sia di garanzia in vista di tutti gli appuntamenti politici ed elettorali . Primo fra tutti il referendum sulla giustizia, le amministrative per alcuni comuni del territorio e la scadenza del consiglio provinciale a settembre.

SG

© Riproduzione riservata