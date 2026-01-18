Ultime News

18 Gen 2026 Virgilio: "Organici, stabilità
e strumenti per maggiore sicurezza"
18 Gen 2026 Incendio di addobbi sul soffitto,
sospesa la licenza al Moma Club
18 Gen 2026 Controlli nei locali a Cremona,
Fontana: "Un lavoro che salva vite"
18 Gen 2026 A Stagno Lombardo nasce l'Associazione
“Borgo fluviale Isola Provaglio”
18 Gen 2026 10° reggimento genio guastatori:
bomba neutralizzata a Castellucchio
Video Pillole

Tg Ambiente – 18/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, entro la fine del secolo più eventi meteo estremi in Italia
– La Terra sull’orlo del baratro: l’allarme del Global Risks Report
– Mobilità sostenibile, firmato un decreto per le grandi aree urbane
– Pet Food, l’impatto nascosto sull’ambiente
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...