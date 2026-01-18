Un cospicuo numero di visitatori, soprattutto giovani e giovanissimi, ha partecipato questo fine settimana a Ultracon, manifestazione dedicata alla cultura pop promossa da CremonaFiere che per la quarta edizione ha ulteriormente ampliato il ventaglio di proposte nei diversi ambiti, dai fumetti ai giochi passando per i mattoncini.

In molti sono giunti da oltre i confini locali per vivere l’esperienza del Cosplayer Contest, o semplicemente passeggiare fra gli stand nei panni dei propri personaggi preferiti.

Le aree espositive coprivano diverse tipologie merceologiche, per consentire ad appassionati e collezionisti di trovare magari un albo mancante o il gadget del proprio mondo prediletto.

Sempre piene le aree videogames, spaziando dai mitici Arcade del passato ai titoli più recenti, così come le zone in cui provare i giochi da tavolo, di ruolo e di una volta. Apprezzati i laboratori interattivi ad esempio nella Artist Alley e nello spazio Lego curato da Cremona Bricks, poi non sono mancati gli applausi per gli ospiti: fra i più attesi Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, che hanno interpretato e fatto cantare al pubblico le indimenticabili sigle dei cartoni animati.

