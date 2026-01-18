Cronaca
Virgilio: "Organici, stabilità
e strumenti per maggiore sicurezza"
Il sindaco interviene sul tema della sicurezza sui social
Il sindaco Andrea Virgilio torna a parlare di sicurezza e organico di forze dell’ordine su Facebook. Scrive il primo cittadino: “In questi mesi sentiamo ripetere la parola sicurezza in ogni conferenza stampa. Poi però guardi i numeri e capisci che tra slogan e realtà c’è un buco enorme. Secondo una nota dell’Osservatorio CPI (Università Cattolica), la distribuzione delle Forze dell’Ordine non segue davvero i bisogni di sicurezza: in Lombardia ci sono poco più di 200 tra Polizia e Carabinieri ogni 100.000 abitanti, mentre nel Lazio si va oltre 660. E quando si mette a confronto presenza delle Forze dell’Ordine e un indice di criminalità “corretto”, le regioni del Nord — Lombardia compresa — risultano tra le più sotto-dotate”.
Virgilio poi specifica (commentando un grafico che allega alla sua dichiarazione): “Il punto è politico, non tecnico: stipendi uguali ovunque ma costo della vita diversissimo. Così le sedi più care (città e capoluoghi del Nord) diventano le meno “sostenibili”, con più turnover e meno continuità sul territorio. E intanto il Governo moltiplica annunci e propaganda, ma evita il nodo vero: organici, stabilità e strumenti”. Infine la conclusione: “Per questo c’è bisogno di criteri di assegnazione legati ai bisogni reali dei territori e di misure che rendano sostenibile lavorare nelle aree ad alto costo della vita, per garantire presenza stabile, prevenzione e presidio quotidiano. La sicurezza si costruisce così. Il resto sono chiacchiere”.
© Riproduzione riservata