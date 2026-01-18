Il sindaco Andrea Virgilio torna a parlare di sicurezza e organico di forze dell’ordine su Facebook. Scrive il primo cittadino: “In questi mesi sentiamo ripetere la parola sicurezza in ogni conferenza stampa. Poi però guardi i numeri e capisci che tra slogan e realtà c’è un buco enorme. Secondo una nota dell’Osservatorio CPI (Università Cattolica), la distribuzione delle Forze dell’Ordine non segue davvero i bisogni di sicurezza: in Lombardia ci sono poco più di 200 tra Polizia e Carabinieri ogni 100.000 abitanti, mentre nel Lazio si va oltre 660. E quando si mette a confronto presenza delle Forze dell’Ordine e un indice di criminalità “corretto”, le regioni del Nord — Lombardia compresa — risultano tra le più sotto-dotate”.