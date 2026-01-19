Ultime News

19 Gen 2026 "Don Quichotte" chiude
la stagione d'Opera
19 Gen 2026 Veltroni presenta il suo nuovo
libro nel Ridotto del Ponchielli
19 Gen 2026 Inaugurata la rinnovata
scuola media“Anna Frank”
19 Gen 2026 Progetto "Eurotecno", formazione
tecnica all'Iis Torriani
19 Gen 2026 Memoria, al Centro culturale
Next va in scena "Unnötig"
Focus Salute – Tumore al seno, quanto lo conosciamo?

MILANO (ITALPRESS) – Tumore al seno: quanto lo conosciamo? Perché compare? Che caratteristiche ha? Quanto in fretta può crescere? In Italia colpisce 1 donna su 9, con oltre 925.400 donne sopravvissute dopo la diagnosi. Nel centodiciannovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche del tumore al seno, i diversi tipi di prevenzione per affrontarlo al meglio e i lunghi anni in cui cresce prima della diagnosi.

