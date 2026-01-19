Focus Salute – Tumore al seno, quanto lo conosciamo?

MILANO (ITALPRESS) – Tumore al seno: quanto lo conosciamo? Perché compare? Che caratteristiche ha? Quanto in fretta può crescere? In Italia colpisce 1 donna su 9, con oltre 925.400 donne sopravvissute dopo la diagnosi. Nel centodiciannovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le caratteristiche del tumore al seno, i diversi tipi di prevenzione per affrontarlo al meglio e i lunghi anni in cui cresce prima della diagnosi.

sat/gsl