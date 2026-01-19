Nel 2025 aveva suonato nella città del Torrazzo in duo con Fazil Say, eseguendo un repertorio che spaziava dalla classica alla contemporanea con brani composti dal pianista turco. Ora il M° Sergej Krylov è pronto a tornare nell’Auditorium Giovanni Arvedi insieme alla Lithuanian Chamber Orchestra di cui è direttore musicale, confermando la tradizione che ogni anno lo porta in scena con progetti sempre diversi nel cartellone di STRADIVARIfestival.

Il violinista si esibirà martedì 19 maggio alle 21 nel Concerto per Cremona, inserito nella XIV edizione della rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Il programma è avvincente e si apre con il virtuosistico Concerto n. 5 di Paganini.

Il Maestro poserà l’archetto su uno strumento dell’insigne liutaio cremonese, ricevuto in prestito di recente: il Camposelice 1710 di Antonio Stradivari, che sa aprire una finestra nel mondo dell’armonia e della bellezza. La platea di Cremona l’aveva ascoltato per la prima volta lo scorso autunno, restando ammaliato dal suono.

