19 Gen 2026 Duello salvezza contro il Verona:
la Cremo deve ritrovare la vittoria
19 Gen 2026 Festa per il patrono: a San Bassano
premiazioni e qualche novità
19 Gen 2026 Il violinista Sergej Krylov a Cremona
in primavera per STRADIVARIfestival
18 Gen 2026 Diritto e attualità: studenti
a lezione con l'avvocato Curatti
18 Gen 2026 La Juvi batte Rimini 81 a 69
è la terza vittoria consecutiva
Italia-Corea del Sud, Meloni “Impegno su pace, sicurezza e sfide globali”

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung e la Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni si sono incontrati a Seul e hanno espresso la loro volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione in corso, sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali, al fine di contribuire proattivamente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali.

pc/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
