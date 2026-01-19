Ultime News

19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
19 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi
19 Gen 2026 Ceccherini: "Alla fine ci prendiamo
un punto che smuove la classifica"
19 Gen 2026 Cremonese, contro il Verona
poche emozioni e reti bianche: 0-0
19 Gen 2026 Boschetto, Canale: "Stiamo lavorando
a posizionamento telecamere"
Sport

Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi

Federico Ceccherini
AUDERO 7 – Sempre decisivo, soprattutto nei due interventi su Giovane.

CECCHERINI 6,5 – Torna titolare e garantisce affidabilità.

BASCHIROTTO 7 – Annulla Orban per 90 minuti.

BIANCHETTI 6 – Attento e ordinato, sbaglia qualcosa in fase di impostazione.

BARBIERI 6,5 – Spinge contro Bradaric, gli manca l’ultimo passaggio.

BONDO 6,5 – Recupera e gestisce bene i palloni in mezzo al campo.

GRASSI 6 – Importante la sua visione sulla pressione avversaria.

VANDEPUTTE 6 – Corre e si sacrifica, ma non incide negli ultimi trenta metri.

TERRACCIANO 6,5 – Adattato da quinto a sinistra, disputa una prova concreta e positiva.

BONAZZOLI 5,5 – Non trova la giusta posizione per rendersi pericoloso.

VARDY 5,5 – Ha pochi palloni per pungere il Verona.

FOLINO 6 – Entra con la giusta mentalità, aggressivo e attento.

MOUMBAGNA 5 – Legge male i palloni a disposizione nel finale.

ZERBIN sv

F. MUSSOLINI sv

COLLOCOLO sv

Simone Guarnaccia

