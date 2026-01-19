Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi
AUDERO 7 – Sempre decisivo, soprattutto nei due interventi su Giovane.
CECCHERINI 6,5 – Torna titolare e garantisce affidabilità.
BASCHIROTTO 7 – Annulla Orban per 90 minuti.
BIANCHETTI 6 – Attento e ordinato, sbaglia qualcosa in fase di impostazione.
BARBIERI 6,5 – Spinge contro Bradaric, gli manca l’ultimo passaggio.
BONDO 6,5 – Recupera e gestisce bene i palloni in mezzo al campo.
GRASSI 6 – Importante la sua visione sulla pressione avversaria.
VANDEPUTTE 6 – Corre e si sacrifica, ma non incide negli ultimi trenta metri.
TERRACCIANO 6,5 – Adattato da quinto a sinistra, disputa una prova concreta e positiva.
BONAZZOLI 5,5 – Non trova la giusta posizione per rendersi pericoloso.
VARDY 5,5 – Ha pochi palloni per pungere il Verona.
FOLINO 6 – Entra con la giusta mentalità, aggressivo e attento.
MOUMBAGNA 5 – Legge male i palloni a disposizione nel finale.
ZERBIN sv
F. MUSSOLINI sv
COLLOCOLO sv
Simone Guarnaccia