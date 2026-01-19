Ultime News

19 Gen 2026 Boschetto, Canale: "Stiamo lavorando
a posizionamento telecamere"
19 Gen 2026 Boschetto, parla il residente
che ha sorpreso i ladri in giardino
19 Gen 2026 Lutto nel mondo della moda:
è morto lo stilista Valentino
19 Gen 2026 Aggredì operatore Caritas e diede
fuoco al portone: a processo
19 Gen 2026 Tribunale: "Carenza personale,
incertezza per precari Giustizia"
Mattarella “Alla magistratura affidato un compito cruciale, richiede maturità”

ROMA (ITALPRESS) – “Alla magistratura viene affidato un compito cruciale: applicare la legge e tutelare i diritti della persona. Si tratta di un’attività complessa che richiede maturità, profonda conoscenza delle fonti giuridiche, assoluta imparzialità nell’interpretazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.
