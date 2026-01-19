Ultime News

Progetto "Eurotecno", formazione
tecnica all'Iis Torriani

Il progetto Eurotecno ha permesso agli studenti dell'Iis Torriani di apprendere direttamente nel laboratorio, affrontando guasti e tecniche di manutenzione sulle Ple.

Gli studenti del Torriani al lavoro
Il progetto Eurotecno è approdato all’Iis Torriani e ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica, Meccatronica, Automazione ed Elettronica, offrendo agli studenti un’importante opportunità di formazione tecnica e professionale.

L’iniziativa si è articolata in tre fasi principali. La prima fase è stata dedicata alla presentazione dell’azienda Eurotecno e ai principi di funzionamento delle Ple (Piattaforme di Lavoro Elevabili). Durante la seconda fase, gli studenti hanno potuto svolgere attività pratiche grazie alle Ple messe a disposizione dall’azienda direttamente a scuola, approfondendone le caratteristiche tecniche e operative.

La terza fase ha previsto la simulazione realistica di un guasto, con attività di ricerca delle anomalie e applicazione delle corrette tecniche di manutenzione.

Obiettivo centrale del progetto è stato quello di far comprendere il funzionamento delle Ple attraverso l’analisi dei singoli componenti, della loro collocazione all’interno della macchina e delle modalità di intervento in caso di malfunzionamento.

In collaborazione con i tecnici specializzati di Eurotecno, gli studenti hanno sviluppato competenze pratiche in ambito laboratoriale, mettendo in campo le conoscenze e le abilità acquisite durante le lezioni curriculari. Al termine degli incontri, Eurotecno ha rilasciato a tutti i partecipanti un certificato di frequenza, a riconoscimento del percorso formativo svolto.

