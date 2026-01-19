Scoperto laboratorio della cocaina nel cosentino, sequestro per un milione

COSENZA (ITALPRESS) – Un casolare insospettabile tra le campagne di Cetraro, trasformato in un vero e proprio quartier generale del narcotraffico. È qui che i Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno fatto irruzione, smantellando un centro logistico per il taglio e il confezionamento della droga.All’interno della struttura, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre cinque chili e mezzo di cocaina purissima e 750 grammi di marijuana. Accuratamente nascosti, anche centomila euro in contanti. Nel cortile è stata rinvenuta un’auto con un sofisticato doppio fondo per trasportare lo stupefacente. Cinque le persone arrestate in flagranza. Secondo le stime, una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre un milione di euro, alimentando le casse della criminalità organizzata locale.

