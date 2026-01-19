Ultime News

19 Gen 2026 Alimenti scaduti: 400 tonnellate
sequestrate dai Nas in provincia
19 Gen 2026 Duello salvezza contro il Verona:
la Cremo deve ritrovare la vittoria
19 Gen 2026 Festa per il patrono: a San Bassano
premiazioni e qualche novità
19 Gen 2026 Il violinista Sergej Krylov a Cremona
in primavera per STRADIVARIfestival
18 Gen 2026 Diritto e attualità: studenti
a lezione con l'avvocato Curatti
Video Pillole

Scoperto laboratorio della cocaina nel cosentino, sequestro per un milione

COSENZA (ITALPRESS) – Un casolare insospettabile tra le campagne di Cetraro, trasformato in un vero e proprio quartier generale del narcotraffico. È qui che i Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno fatto irruzione, smantellando un centro logistico per il taglio e il confezionamento della droga.
All’interno della struttura, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre cinque chili e mezzo di cocaina purissima e 750 grammi di marijuana. Accuratamente nascosti, anche centomila euro in contanti. Nel cortile è stata rinvenuta un’auto con un sofisticato doppio fondo per trasportare lo stupefacente. Cinque le persone arrestate in flagranza. Secondo le stime, una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre un milione di euro, alimentando le casse della criminalità organizzata locale.

