19 Gen 2026 Lutto nel mondo della moda:
è morto lo stilista Valentino
19 Gen 2026 Aggredì operatore Caritas e diede
fuoco al portone: a processo
19 Gen 2026 Tribunale: "Carenza personale,
incertezza per precari Giustizia"
19 Gen 2026 Medici di base a Pizzighettone,
il dottor Khosro Kamali lascia
19 Gen 2026 80 anni di Apima Cremona,
assemblea il 23 gennaio
Tg Economia – 19/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A novembre cresce il traffico aereo mondiale
– Turismo straniero da record in Italia
– Grano duro, istituita la Commissione Unica Nazionale
– Tassazione in busta paga, ecco cosa cambia nel 2026
