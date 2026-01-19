Ultime News

19 Gen 2026 Boschetto, Canale: "Stiamo lavorando
a posizionamento telecamere"
19 Gen 2026 Boschetto, parla il residente
che ha sorpreso i ladri in giardino
19 Gen 2026 Lutto nel mondo della moda:
è morto lo stilista Valentino
19 Gen 2026 Aggredì operatore Caritas e diede
fuoco al portone: a processo
19 Gen 2026 Tribunale: "Carenza personale,
incertezza per precari Giustizia"
Video Pillole

Tg News – 19/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Moda in lutto, è morto Valentino Garavani
– Strage Andalusia, 39 morti, tra ipotesi giunto saltato
– Anguillara, Procuratore “Delitto di Federica feroce”
– La Spezia, tensioni fuori dalla scuola di Abu
– Maltempo, decine di famiglie evacuate nel nuorese
– Borse, Europa in rosso per minacce Trump a Groenlandia
– Cisgiordania, Israele lancia operazione a Hebron
– Nigeria, almeno 160 cristiani rapiti in attacco a due chiese
– Meloni incontra imprese italiane in Corea e presidente Lee Jae-Myung
– Previsioni 3B Meteo 20 Gennaio
