Ultime News

20 Gen 2026 Bando per locali con musica live
Il Comune proroga i termini
20 Gen 2026 Juliette e Centrale del Latte
Questore chiede revoca della licenza
20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Dieci vittime a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
Video Pillole

Crans Montana, Sala “Il Comune di Milano potrebbe costituirsi parte civile”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho fatto una visita per vedere le condizioni dei ragazzi” coinvolti nei fatti di Crans Montana ricoverati al Niguarda “e per parlare con le famiglie che erano presenti. Il Niguarda è una struttura veramente straordinaria. La situazione per alcuni casi è ancora delicata, per altri invece è in risoluzione. Certamente di fronte a questa tragedia credo che il ruolo che debba avere il Comune di Milano è essere uniti per chiedere giustizia perché non questa tragedia non nasce dal caso ma da qualcosa di più di un errore”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale. “Altri investigheranno, però noi saremo partecipi insieme alle famiglie. Potrà essere una costituzione a parte civile, vedremo con la nostra avvocatura qual è il modo migliore – ha spiegato poi il sindaco – . Ovviamente noi non vogliamo avere nessun protagonismo ma essere vicini alla famiglia”.

xm4/trl/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...