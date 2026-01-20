Una gara ordinata, senza particolari picchi, che si è conclusa con un punto per parte. La Cremonese non va oltre lo 0-0 contro l’Hellas Verona, al termine di una partita particolarmente spezzettata, che non ha regalato grandi occasioni.

Dopo 8 minuti Vardy prova a sbloccarla subito con una giocata delle sue, provando la magia da centrocampo, ma la mira è leggermente alta. Al 14’ anche Barbieri prova a mettersi in proprio e, dopo aver dribblato Nelsson, ci prova dalla destra, ma il suo tiro è largo. Al 38’ la più grande chance per il Verona, direttamente su lancio del portiere Perilli, che trova la spizzata di Sarr per Giovane, ma l’ottima conclusione dell’attaccante brasiliano viene disinnescata da un intervento straordinario di Audero.

La ripresa si apre con il rinvio impreciso di Bradaric, sul quale si avventa Grassi che, dopo aver controllato col petto, calcia forte di controbalzo, sfiorando il palo. La risposta scaligera è affidata ancora una volta a Giovane che, servito in profondità, riesce a trovare la porta da posizione impossibile, ma Audero è attento. Al minuto 57 azione veloce grigiorossa con Terracciano, Bonazzoli e Vardy, che innescano Vandeputte, ma la conclusione del belga è debole. Poco dopo Lirola ha lo spazio per servire Giovane o calciare, ma l’esito è un mix che porta a un nulla di fatto. Anche Bernede ha una buona occasione dal limite nel finale, su scarico di Orban, Audero però dice di no.

Alla fine il pareggio serve soprattutto alla Cremonese per mantenere a distanza il Verona, ancora ultimo. L’obiettivo salvezza si insegue e costruisce anche mattoncino dopo mattoncino, senza dare per scontato nessun punto conquistato. Quello contro il Verona ha un peso specifico non da poco, per preparare al meglio il match di domenica 25 gennaio contro il Sassuolo.

Simone Guarnaccia

