Dopo 24 edizioni, dopo aver ospitato un Campionato italiano assoluto e dopo aver fatto innamorare Cremona del podismo, arriva una decisione che sorprende e divide: nel 2026 la Mezza Maratona di Cremona non sarà in calendario. La scelta è stata presa nella riunione di venerdì scorso dal comitato organizzatore dei Cremona Runners e segna la fine, almeno per ora, di un evento che ha scritto una pagina importante della storia sportiva cittadina.

Una decisione non semplice, destinata a lasciare un senso di vuoto tra appassionati e atleti, soprattutto tra chi aveva fatto della Mezza un appuntamento fisso. Compresi quei sette irriducibili che le hanno corse tutte, una dopo l’altra, senza mai mancare all’appello.

La Mezza, però, non scompare del tutto. Al suo posto, il 18 ottobre 2026, nascerà una 10 chilometri competitiva e non competitiva, con un progetto ambizioso. L’obiettivo immediato è il Campionato lombardo di 10 km, ma lo sguardo è già rivolto più in alto: puntare al Campionato italiano nelle stagioni successive.

Il nuovo percorso è già in fase di studio. Arrivo in piazza del Comune, tracciato più veloce, più tecnico, pensato per alzare l’asticella e rendere Cremona attrattiva anche per l’atletica di alto livello. Cambia la distanza, cambia il format, ma resta l’idea di un evento capace di coinvolgere la città, valorizzarne gli spazi e parlare a un pubblico ampio, dai runner élite agli amatori.

La nostalgia per la Mezza è inevitabile e per qualcuno, quel 21,097 chilometri resterà sempre nel cuore.

Cristina Coppola

