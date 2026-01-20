Ultime News

20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Vittime anche a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
20 Gen 2026 Coldiretti protesta a Strasburgo
allarme su alimenti importati
20 Gen 2026 STRADIVARIfestival apre con quattro
imperdibili recital pianistici
Video Pillole

Groenlandia, von der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “I dazi aggiuntivi proposti” sulle importazioni negli Usa dai Paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia “sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data”.
mgg/gtr
(Fonte video: European Commission)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...