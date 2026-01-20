Ancora un furto in una abitazione nel tardo pomeriggio di martedì nel quartiere Boschetto, e stavolta proprio nella via principale, nei pressi di via Malcantone. La coppia che vi abita era uscita e pochi minuti dopo – da quanto si è appreso – da una strada vicina poco illuminata è sbucata un’auto da cui sono uscite una o più persone.

Incuranti di poter essere notati, hanno forzato una finestra sul lato strada e sono entrati in casa portando via soldi e gioielli. Quindi, sono usciti da una porta sul retro e sono fuggiti.

La dinamica sarebbe stata vista da alcuni vicini e la notizia è rimbalzata sulla chat di quartiere. Il luogo non è distante da dove sarà installata una delle due telecamere tanto attese e promesse dalla Polizia Locale e dall’assessore alla sicurezza Santo Canale. Proprio la Locale è intervenuta per i rilievi del caso, subito dopo l’arrivo dei carabinieri.

Intanto ha ricevuto già un paio di risposte l’appello provocatorio lanciato dal presidente di quartiere Lugi Armillotta ieri, vista la recrudescenza dei furti in zona, ossia provare a valutare la possibilità di ingaggiare una società di vigilanza privata. Due le proposte arrivate, su cui verranno fatti ragionamenti, anche per capire l’effettiva possibilità per un Comitato senza personalità giuridica, di sottoscrivere un simile contratto.

Armillotta ha chiesto inoltre un incontro con sindaco, vicesindaco e assessore, oltre al consigliere comunale residente al Boschetto Paolo La Sala, esteso a tutti i componenti del Comitato. GB

