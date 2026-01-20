Ultime News

20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Vittime anche a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
20 Gen 2026 Coldiretti protesta a Strasburgo
allarme su alimenti importati
20 Gen 2026 STRADIVARIfestival apre con quattro
imperdibili recital pianistici
Video Pillole

Maltempo nel Messinese, crolla muro in una piazza a Taormina

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – A causa degli eventi atmosferici delle ultime ore è crollato il muro di protezione di piazza Salvo D’Acquisto, nella frazione di Mazzeo a Taormina. È scattata l’allerta per la sicurezza dei residenti. Il sindaco Cateno De Luca ha definito la situazione «grave» e ha annunciato che il Comune è pronto ad attivare eventuali evacuazioni. Sono in corso verifiche tecniche. xr6/vbo/gtr
Fonte video: profilo Facebook di Cateno De Luca

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...