Ultime News

20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Vittime anche a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
20 Gen 2026 Coldiretti protesta a Strasburgo
allarme su alimenti importati
20 Gen 2026 STRADIVARIfestival apre con quattro
imperdibili recital pianistici
Video Pillole

Maltempo nel Messinese, situazione critica a Santa Teresa di Riva

SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) (ITALPRESS) – Nottata di forte maltempo lungo la costa ionica messinese, dove una violenta mareggiata ha interessato il territorio di Santa Teresa di Riva. Il mare, ingrossato dalle intense raffiche di vento, ha superato in più punti la linea del lungomare, con onde che si sono infrante direttamente sulla strada costiera, provocandone l’allagamento. Le immagini provenienti dalla zona restituiscono una situazione critica: l’acqua marina ha invaso la carreggiata rendendo difficoltosa la circolazione, mentre il vento continua a causare i primi danni. In diverse aree del paese si segnalano bidoni della spazzatura e vasi rovesciati, trascinati a terra dalla forza delle raffiche. Particolarmente colpite anche alcune attività commerciali affacciate sul lungomare, dove le saracinesche dei negozi risultano piegate o danneggiate. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. xr6/vbo/gtr/ai

