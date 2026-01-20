Ultime News

20 Gen 2026 Violenza tra giovani, don Codazzi:
“Punire non basta, serve prevenire”
20 Gen 2026 "Io sono vecchio, voi no. Domande?":
il Ghisleri accoglie Severgnini
20 Gen 2026 Cremo, contro il Verona un punto
funzionale all’obiettivo salvezza
19 Gen 2026 Bondo: "Superiamo questo momento
difficile e inseguiamo l'obiettivo"
19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’estero

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Dda. Arresti e perquisizioni sono in corso nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, nonché in Francia, Spagna e Albania, grazie al coordinamento con le autorità di polizia straniere.

Fonte video: Polizia di Stato

