Il suo negozio di ortofrutta in centro a Monticelli è stato punto di riferimento per i piacentini ma anche molti cremonesi: è morto a 75 anni Francesco Beldrighi. “Una pietra della vecchia Monticelli” scrivono le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.

“Un altro pezzo del vecchio paese se ne va” aggiungono poi sui social dove la notizia si è diffusa rapidamente e ha suscitato dolore e sgomento per un uomo che era sorridente e felice, dietro il suo bancone

Il funerale sarà celebrato il 21 gennaio 2026, alle ore 15 nella chiesa di San Nazzaro e saranno raccolte offerte per la Rsa di Monticelli. I familiari, nel ricordare il loro caro, ringraziano proprio tutto il personale medico, paramedico e di assistenza della RSA di Monticelli d’Ongina.

