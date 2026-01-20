Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli e Gianluca Pessotto, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. E pure Luciano Spalletti. E ancora Alessandro Cattelan, Walter Veltroni e Pietro Sermonti. I musicisti Pietro Brunello, Vinicio Capossela e poi Evelina Christillin. Tanti gli ospiti guidati da un presentatore d’eccezione, Linus, che lunedì sera sono saliti sul palco del Teatro Regio di Torino per la seconda edizione di “My name is Luca. Ballata con Vialli”.

Una serata pensata per celebrare Gianluca Vialli a tre anni dalla sua scomparsa e raccogliere fondi a favore dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, e in particolare destinati allo sviluppo del Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diretto dalla dottoressa Teresa Staiano.

Un momento di condivisione, di musica e di riflessione per ricordare il campione cremonese che ha lottato contro un tumore al pancreas. L’evento – sold out – è stato promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

