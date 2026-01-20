Video Pillole
Tg Economia – 20/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Accelera la disuguaglianza globale
– Sviluppo rurale, l’Italia ha speso il 99% dei fondi Ue
– Anas inaugura in Lombardia il nuovo Ponte Manzoni
– Bonus affitti per genitori separati, ecco chi può averne diritto
abr/azn
– Accelera la disuguaglianza globale
– Sviluppo rurale, l’Italia ha speso il 99% dei fondi Ue
– Anas inaugura in Lombardia il nuovo Ponte Manzoni
– Bonus affitti per genitori separati, ecco chi può averne diritto
abr/azn
© Riproduzione riservata