Ultime News

20 Gen 2026 Sesso nei privè del Tabù: in aula
i clienti e le ballerine del night
20 Gen 2026 Ceraso: "Sicurezza, quando l'ultimo
controllo comunale al Juliette?"
20 Gen 2026 Operaio ferito da manufatto
di cemento lungo la tangenziale
20 Gen 2026 Polizia Locale, con riorganizzazione
aumentano controlli e interventi
20 Gen 2026 Bando per locali con musica live
Il Comune proroga i termini
Video Pillole

Tg News – 20/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump alla guerra dello champagne, dazi al 200%
– Macron attacca Trump: “Vuole un’Europa vassalla, inaccettabile”
– Incidente fra treni in Spagna, almeno 41 vittime
– Federica Torzullo, al marito contestato reato femminicidio
– Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel
– Tar annulla provvedimenti di Bologna Città 30
– Turismo, per Roma un 2025 record, quasi 23 milioni di arrivi
– Groenlandia, Von Der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore”
– Previsioni 3B Meteo 21 Gennaio
