Ultime News

21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Video Pillole

Agrifood Magazine – 21/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust
– Grano duro, istituita la Commissione Unica Nazionale
– Agricoltura, nuovi fondi per il fotovoltaico
– Mele italiane, il Trentino-Alto Adige resta leader nel 2025
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...