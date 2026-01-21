Fontana “Innovazione digitale uno dei pilastri per un Paese più competitivo”

ROMA (ITALPRESS) – La digitalizzazione delle procedure amministrative “è un tema reso sempre più centrale dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica e dalla disponibilità di strumenti in grado di migliorare l’azione della Pubblica Amministrazione. La trasformazione digitale rappresenta una significativa opportunità. Può essere un motore di semplificazione, con effetti positivi sulla qualità della vita delle persone e sulla crescita del nostro sistema economico”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento alla presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

sat/mca3 (Fonte video: Camera dei Deputati)