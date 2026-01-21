Dopo la raffica di furti al quartiere Boschetto e la richiesta di telecamere da parte dei residenti, l’assessore alla sicurezza Santo Canale ha fatto un sopralluogo con il comandante della polizia locale Luca Iubini, per monitorarne l’installazione. “Sono già iniziati i lavori” ha detto l’assessore. “A novembre il Comune di Cremona ha consegnato i lavori alla ditta Rvm, che ha tempo 120 giorni per installare le 17 nuove telecamere in programma, di cui due arriveranno qui al boschetto. Oltre a quella che si sta posizionando attualmente, ne sarà installata una anche in via Ca del binda. Queste due telecamere saranno poi collegate alla nostra sala operativa presidiata H24 e saranno collegate anche con le sale operative di Questura e Carabinieri”.

Un fenomeno preoccupante di questa ondata di colpi, è il fatto che i ladri agiscano anche quando le persone sono in casa. “E’ in effetti un dato preoccupante, però voglio ricordare che la pubblica sicurezza non fa a capo al Comune di Cremona ma allo Stato, che lo esercita attraverso il Governo, che lo esercita attraverso il Ministero dell’Interno” sottolinea ancora Canale.

I residenti esasperati hanno anche lanciato la proposta di presidiare il quartiere attravreso le ronde. “Da un punto di vista tecnico-giuridico la vigilanza privata si occupa solo di tutelare la proprietà privata mobiliare e immobiliare” spiega Iubini. “Noi abbiamo dei servizi specifici anche su questi quartieri. Certo, l’impegno c’è ma non è semplice riuscire a agganciare, individuare e sventare questo tipo di reati”.

Silvia Galli

