Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì a Dovera, all’azienda Cereali Santa Rita, che si occupa di lavorazione di cereali, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita durante il lavoro.

Erano circa le 14:30 quando è arrivato un tir che trasportava un carico di mais, proveniente dall’estero. Il conducente, 30enne di origine straniera, è sceso dal mezzo, iniziando a scaricare da solo il proprio carico, ma mentre apriva il rimorchio è stato colpito dalla ribalta dello stesso, e tutto il contenuto gli si è rovesciato addosso, seppellendolo.

Nell’immediato gli altri lavoratori presenti, attirati dalle urla dell’uomo, sono accorsi e lo hanno liberato dal cumulo di mangime, mentre chiamavano i soccorritori. Immediato l’intervento del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime, tanto che è stato trasportato all’ospedale di Bergamo in elicottero, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Ha riportato traumi multipli in varie parti del corpo. Il 30enne è morto poco dopo in ospedale.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Rivolta d’Adda, insieme al personale di Ats Val Padana, competente per gli incidenti sul lavoro.

