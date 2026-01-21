Ultime News

21 Gen 2026 Week end di controlli Polstrada:
4 patenti ritirate e 2 denunciati
21 Gen 2026 Raccolta Raee, ora possibile
conferire anche lettiere e assorbenti
21 Gen 2026 "Libro dei Francobolli 2025"
disponibile in Posta
21 Gen 2026 "Arance della salute", volontari
Airc in piazza il 22 gennaio
21 Gen 2026 Maratonina, Ghezzi apre spiraglio:
"Pronto per riportarla a Cremona"
Video Pillole

Lavoro, Fava “Dialogo con imprese per inserimento stabile e strutturale giovani”

ROMA (ITALPRESS) – Lavoratori e imprese, genitorialità e inclusione, dinamiche pensionistiche reddituali e INPS come attore del processo di investimento e inclusione sociale, sono le tematiche contenute nel XXIV Rapporto annuale INPS, presentato questa mattina nella sede di Confindustria. Per il presidente dell’Inps Gabriele Fava: “Il nuovo rapporto evidenzia sempre più una solidità dell’istituto. Pur essendo consapevoli delle criticità di oggi, come la denatalità, più anziani e meno giovani, stiamo lavorando per scongiurare le preoccupazioni”. Il presidente INPS ha aggiunto: “Siamo qui per dialogare con chi fa impresa e crea occupazione. In modo tale che i giovani si possano incontrare con queste realtà”, così da avere un inserimento nel mondo del lavoro “stabile e strutturale di gratificazione personale per il loro futuro”.

