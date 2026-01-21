Ultime News

21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
21 Gen 2026 Smog, inizio 2026 all'insegna
delle polveri sottili
21 Gen 2026 Week end di controlli Polstrada:
4 patenti ritirate e 2 denunciati
21 Gen 2026 Raccolta Raee, ora possibile
conferire anche lettiere e assorbenti
21 Gen 2026 "Libro dei Francobolli 2025"
disponibile in Posta
Lollobrigida “Fieragricola punto di riferimento del settore”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa fiera, che già ha dimostrato di essere un punto di riferimento per l’agricoltura italiana, europea e mondiale, oggi sceglie di dimostrare, ancora una volta, come un sistema resiliente sia basato su due pilastri: quello di mantenere inalterata la qualità dei prodotti, ancorandoci a quella che è una tradizione virtuosa del nostro sistema produttivo, e di guardare sempre con fiducia alle innovazioni che servono a garantire una sostenibilità di carattere ambientale, tenendo conto del principio che la sostenibilità economica è indispensabile per garantire la competitività del sistema stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della 117^ Fieragricola International Agricoltural Technologies Show.

xc3/sat/mca1

