21 Gen 2026 Raccolta Raee, ora possibile
conferire anche lettiere e assorbenti
21 Gen 2026 "Libro dei Francobolli 2025"
disponibile in Posta
21 Gen 2026 "Arance della salute", volontari
Airc in piazza il 22 gennaio
21 Gen 2026 Maratonina, Ghezzi apre spiraglio:
"Pronto per riportarla a Cremona"
21 Gen 2026 Pieve d'Olmi, bagarre in consiglio:
le aliquote 2026 non passano
Maltempo, 150 unità dell’Anas al lavoro in Calabria: le immagini

CATANZARO (ITALPRESS) – L’Anas è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In provincia di Reggio Calabria, sulla SS183 “Aspromonte Jonio” la circolazione è chiusa per alberi caduti; sulla SS184 “Delle Gambarie” e sulla NSA 571 la circolazione è regolare dopo interventi di rimozione alberi, detriti e frane. Sulla SS106 “Jonica” al km 93,500 tratto chiuso per la caduta di un albero; è attiva una deviazione su tratto comunale. In provincia di Cosenza, nevicate in corso sulla SS107 tra Spezzano della Sila e Castelsilano e sulla SS108 Bis. Strade innevate: SS660 dal km 27,000 al km 43,143 e SS177 dal km 0,000 al km 40,000. Mezzi sgombraneve e spargisale operativi. Su SS278, SS19, SS504 e SS18 forte vento con interventi per rimozione alberi e segnaletica divelta; traffico sconsigliato a mezzi telonati, furgonati e camper. In provincia di Vibo Valentia permane la chiusura della NSA 572 a Serra San Bruno. Sull’A2 non si registrano criticità. Complessivamente, gli eventi sono gestiti da 150 unità tra tecnici e operatori su strada e in sala operativa, con circa 25 mezzi sgombraneve e spargisale.
