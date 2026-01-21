Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Maltempo in Sicilia, sopralluogo del presidente Ars Galvagno nelle zone colpite

CATANIA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha effettuato un sopralluogo in alcune località interessate dal ciclone Harry. Nella tarda mattinata, in particolare, si è recato in alcuni stabilimenti balneari della Scogliera di Catania ed Aci Castello incontrando Carmelo Scandurra e Salvo Tosto, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Aci Castello, oltre a diversi esercenti e gestori di strutture turistiche e commerciali. Nel pomeriggio il sopralluogo è proseguito a Mascali, Riposto, Giardini Naxos e Letojanni dove il presidente dell’Ars è stato accompagnato anche dagli amministratori dei rispettivi Comuni. vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Presidenza Ars)

© Riproduzione riservata
