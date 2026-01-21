Ultime News

21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Video Pillole

Maltempo, La Russa “Vicinanza del Senato alle popolazioni colpite”

ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei segnalare il grave disagio che stanno vivendo in questo momento le popolazioni della costa ionica della Sicilia, ma anche di Sardegna e Calabria che sono colpite in maniera forte dalle conseguenze di mareggiate e condizioni atmosferiche avverse non usuali che stanno provocando danni di grande ed enorme rilievo. Credo che la nostra vicinanza sia sentita e doverosa”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, prendendo la parola in Aula.

Fonte video: Senato

