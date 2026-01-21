Maltempo, Pecoraro Scanio “Governo e Parlamento agiscano immediatamente”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ciclone più violento degli ultimi cento anni” che ha colpito in questi giorni Sicilia, Calabria e Sardegna “conferma in modo inequivocabile che l’emergenza climatica è la priorità assoluta da affrontare. Governo e Parlamento devono agire immediatamente”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura. “È paradossale – prosegue Pecoraro Scanio – che il Ministro delle Infrastrutture continui a parlare di Ponte sullo Stretto mentre ignora le vere emergenze del Paese: le opere di difesa idrogeologica indispensabili per la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e per tutto il territorio nazionale. Il Mediterraneo si sta surriscaldando e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti”.

mca2