Maltempo, uomini e mezzi Anas al lavoro per fronteggiare emergenza in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Anas è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In Sardegna chiusa la statale 195 “Sulciatana”, tra l’inizio del tracciato, all’ingresso di Cagliari, e il km 10,600 a Capoterra. L’interdizione si è resa necessaria a causa della forte mareggiata che ha danneggiato la strada in alcuni punti del tratto costiero (tra il km 5 e il km 9 circa). È inoltre presente una grande quantità di detriti portati dalle onde. Al momento sono in corso le verifiche dei tecnici per la valutazione dei danni, che consentirà di avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Inoltre, oggi stesso sarà avviata la pulizia dai detriti. Sul resto della rete stradale Anas in Sardegna non risultano situazioni di criticità provocate dal maltempo.

vbo/mca3 (fonte video: Anas)