Mercosur, Guarda “Accordo sleale, a rischio gli agricoltori europei”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È da 25 anni che ci battiamo contro l’accordo Mercosur, e non perché siamo contrari ad accordi internazionali, ma perché questo è un accordo sleale. Mette a rischio la sopravvivenza non soltanto degli agricoltori e dei piccoli e medi produttori locali, ma anche nei territori del Mercosur. La garanzia dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani in Sud America per noi è essenziale”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Europa Verde Cristina Guarda, a margine della sessione plenaria all’Europarlamento di Strasburgo, riguardo all’accordo Ue-Mercosur.

