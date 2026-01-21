Ultime News

21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Video Pillole

Milano-Cortina, A. Fontana “Vorrei che i Giochi fossero una ripartenza di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mio sogno è che in questi giorni la gente possa veramente riassaporare lo spirito olimpico, dello sport, e magari contribuisca a fare partire quella pax olimpica che tutti ci aspettiamo e che dovrebbe essere rispettata secondo una storia e una tradizione che risale agli antichi greci, Vorrei che fosse una ripartenza di pace”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni della Italpress, a margine dell’evento-mostra al Maxxi per le Olimpiadi di Milano-Cortina organizzato dal Mit.

© Riproduzione riservata
