Milano-Cortina, A. Fontana “Vorrei che i Giochi fossero una ripartenza di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mio sogno è che in questi giorni la gente possa veramente riassaporare lo spirito olimpico, dello sport, e magari contribuisca a fare partire quella pax olimpica che tutti ci aspettiamo e che dovrebbe essere rispettata secondo una storia e una tradizione che risale agli antichi greci, Vorrei che fosse una ripartenza di pace”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni della Italpress, a margine dell’evento-mostra al Maxxi per le Olimpiadi di Milano-Cortina organizzato dal Mit.

