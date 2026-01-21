Il primo dicembre scorso, colti sul fatto a rubare nella casa di via XX Settembre di una coppia di pensionati di 87 e 80 anni, Vincenzo Palamara e Pasquale Marroccoli, 30 e 29 anni, entrambi napoletani, erano finiti in carcere. I due, che si erano finti carabinieri, erano stati arrestati dai veri militari che li avevano fermati mentre fuggivano a bordo di una macchina presa a noleggio con il bottino: 1.295 euro in contanti e gioielli per 9.232,50 euro. I gioielli erano nascosti in un berretto trovato sotto un sedile, i contanti sotto l’altro sedile.

Processati con il rito abbreviato per furto aggravato in abitazione, reato più grave della truffa, Palamara, alle spalle un precedente per droga, e Marroccoli, incensurato e ludopatico, sono stati condannati a 2 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno; il pm onorario Silvia Manfredi aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. I due sono stati scarcerati con il divieto di dimora in Lombardia. Torneranno a Napoli.

Prima che fosse pronunciata la sentenza, i due hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, ammettendo di essere venuti a Cremona per truffare perchè avevano problemi economici. Palamara, assistito dall’avvocato Enrico Belloli di Milano, ha già risarcito il danno alle vittime. L’altro imputato ha invece fatto depositare dal suo legale, l’avvocato Matteo Casertano di Napoli, un documento con una proposta di risarcimento.

I legali della difesa avevano chiesto al giudice di riqualificare il reato in in truffa, chiedendo la misura degli arresti domiciliari a casa dalle rispettive mamme. Essendo invece stati condannati per furto in abitazione, essendo il reato ostativo, quando la pena diventerà definitiva, i due la dovranno scontare in carcere.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata