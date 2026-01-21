Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Tg Economia – 21/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A novembre la crescita dell’edilizia rallenta
– Assegno Unico nel 2025 a 6,3 milioni di famiglie
– Mercosur, una svolta anche per la logistica
– Registratori di cassa, al via le nuove regole
