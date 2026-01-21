Video Pillole
Tg Economia – 21/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A novembre la crescita dell’edilizia rallenta
– Assegno Unico nel 2025 a 6,3 milioni di famiglie
– Mercosur, una svolta anche per la logistica
– Registratori di cassa, al via le nuove regole
abr/azn
– A novembre la crescita dell’edilizia rallenta
– Assegno Unico nel 2025 a 6,3 milioni di famiglie
– Mercosur, una svolta anche per la logistica
– Registratori di cassa, al via le nuove regole
abr/azn
© Riproduzione riservata