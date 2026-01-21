Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Tg News – 21/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump a Davos: “L’Europa non va nella giusta direzione”
– Parlamento Europeo sospende intesa sui dazi con gli Usa
– Passa il blitz all’Eurocamera contro il Mercosur
– Il marito di Federica Torzullo ha confessato femminicidio
– Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da Verona
– Maltempo, chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia, Sardegna
– Crans-Montana, Moretti: “Non ho colpe, anche io vittima”
– La camera ardente per Valentino a Roma e il suo teatro aperto a Voghera
– Previsioni 3B Meteo 22 Gennaio
