Video Pillole
Tg News – 21/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump a Davos: “L’Europa non va nella giusta direzione”
– Parlamento Europeo sospende intesa sui dazi con gli Usa
– Passa il blitz all’Eurocamera contro il Mercosur
– Il marito di Federica Torzullo ha confessato femminicidio
– Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da Verona
– Maltempo, chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia, Sardegna
– Crans-Montana, Moretti: “Non ho colpe, anche io vittima”
– La camera ardente per Valentino a Roma e il suo teatro aperto a Voghera
– Previsioni 3B Meteo 22 Gennaio
