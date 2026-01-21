Tg News – 21/1/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump a Davos: “L’Europa non va nella giusta direzione”

– Parlamento Europeo sospende intesa sui dazi con gli Usa

– Passa il blitz all’Eurocamera contro il Mercosur

– Il marito di Federica Torzullo ha confessato femminicidio

– Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da Verona

– Maltempo, chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia, Sardegna

– Crans-Montana, Moretti: “Non ho colpe, anche io vittima”

– La camera ardente per Valentino a Roma e il suo teatro aperto a Voghera

– Previsioni 3B Meteo 22 Gennaio

