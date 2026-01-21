Video Pillole
Tg Sport – 21/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Troppo Arsenal per l’Inter, finisce 3-1 per i gunners
– Non basta McTominay, il Napoli non vince a Copenaghen
– L’Olimpia Milano crolla a Madrid, il Real vince 106-77
– Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno, bene Alcaraz
– Mattarella “Vicino ad atleti paralimpici per il loro messaggio”
/gtr
