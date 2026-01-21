I dati ufficiali certificano la diminuzione dei veicoli in transito su via del Giordano.

Le misurazioni, effettuate a partire dal 2012 fino al 2025, indicano in modo chiaro il calo dei passaggi dei veicoli a motore su questa importante arteria cittadina: dai passaggi quotidiani del 2012 – 23.589 in tutto – nel 2025 si è arrivati al passaggio di 17.103 veicoli al giorno.

Le misurazioni sono state fatte dagli addetti degli uffici comunali preposti, in particolare dall’Ufficio Traffico, ora Ufficio Mobilità, e dai tecnici che hanno redatto il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – che ne hanno attuato il monitoraggio.

Le misurazioni sono state tutte effettuate in specifici punti del tratto viario con apparecchiature certificate su entrambi i sensi di marcia con rilevazioni durate diversi giorni consecutivi, 24 ore su 24, sia feriali che festivi.

Il calo del traffico certificato dalle misurazioni negli anni 2012, 2015, 2018, 2025, corrisponde a circa il 27% in meno di veicoli in transito su questa via cittadina.

“I dati indicano un oggettivo e significativo calo dei mezzi che percorrono via del Giordano – dichiara al riguardo l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi -: si è passati da 23.589 a 17.103 veicoli al giorno. Numeri che risultano in linea con quelli di altre tratte viarie cittadine di penetrazione e attraversamento urbano e che confermano una tendenza strutturale alla diminuzione del traffico nella zona. Il tema della viabilità in via del Giordano, tenute presenti le richieste dei residenti, è da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale”.

“I dati emersi dalle misurazioni e dal monitoraggio del PUMS – aggiunge – rappresentano uno strumento fondamentale per programmare interventi mirati, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la qualità della vita dei residenti e la fruibilità della strada anche per le attività commerciali presenti. Sulla base di queste evidenze, l’Amministrazione continuerà a lavorare in un’ottica di ascolto del territorio e di miglioramento complessivo della viabilità e della sicurezza, ponendo particolare attenzione alle esigenze di chi vive nella zona e frequenta quotidianamente via del Giordano“.

