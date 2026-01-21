La decisione di cancellare la Mezza Maratona di Cremona dal calendario 2026 ha lasciato sconcertati molti atleti e appassionati compreso l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, che non nasconde la propria sorpresa: “Anch’io sono rimasto sconcertato – ammette – poi ho incontrato il presidente di Cremona Runners, che mi ha spiegato le motivazioni di questa scelta”.

Per Zanacchi, la Maratonina ha però un valore che va oltre l’aspetto sportivo: “La Maratonina, nella sua storia, è diventata secondo me un patrimonio della città di Cremona. Tantissimi cremonesi la amano e la corrono: chi più veloce di altri, chi più lento, chi per divertirsi, chi per mettersi alla prova. La città si anima, si vive, c’è una ricaduta e un indotto anche di carattere economico legato alla Maratonina”.

Zanacchi riconosce la legittimità della scelta compiuta dagli organizzatori storici: “Gli organizzatori hanno scelto di indirizzare e concentrarsi nei prossimi anni su una specifica disciplina, quella dei 10 chilometri, molto agonistica e molto performante. In parallelo sappiamo che qualcuno sta pensando di riorganizzarsi per dare continuità alla nostra mezza. Ho seguito queste dinamiche fin da quando sembravano le classiche voci di corridoio. Mi sono confrontato anche con il sindaco Virgilio e il sunto è questo: capiamo la scelta, libera, del Cremona Runners, e capiamo anche chi sul territorio sta pensando di muoversi per mantenere una competizione sui 21 chilometri in città”.

E sul ruolo dell’amministrazione comunale: “L’amministrazione c’è sempre stata, sotto il profilo logistico, sotto il profilo istituzionale, ma anche nel sostenere dei costi legati alla strutturazione di questi eventi. L’amministrazione ci sarà ancora per la tipologia di evento sportivo che ha intenzione di portare avanti Cremona Runners e ci sarà anche per chi deciderà di raccogliere un po’ il testimone della Maratonina e continuare la tradizione”.

Cristina Coppola

