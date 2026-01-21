Zoppas “Lavoriamo a 360 gradi su tutta la filiera agricola”

ROMA (ITALPRESS) – “Una fiera importante, una fiera di riferimento, 64 buyers dal mondo, è un momento particolare per una categoria che sta leggermente calando, circa 5 punti percentuali quest’anno, quasi 10 punti l’anno scorso, bisogna continuare a promuovere, a contribuire affinché si riesca a recuperare questo terreno perso”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, a margine della a margine della presentazione della 117^ Fieragricola International Agricoltural Technologies Show. “Tutta la filiera è interessata, dalla coltivazione del terreno alla cucina italiana che quest’anno è stata molto premiata – ha aggiunto -, stiamo lavorando a 360 gradi su tutta la categoria, la filiera, in questo caso accompagniamo Verona Fiere che fa un lavoro egregio”.

